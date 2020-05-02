Германия и Франция подписали соглашение о создании танка нового поколения

Новости науки:Германия и Франция подписали рамочное соглашение о создании танка нового поколения.

Мощнейшие страны Евросоюза — Германия и Франция — сделали еще один важный шаг на пути к созданию принципиально нового боевого танка.

Как стало известно, они подписали рамочное соглашение, которое определяет основные условия, механизмы управления и организацию программы Main Ground Combat System.

В частности, было оговорено, что будущие контракты предполагают паритетное финансирование с немецкой и французской сторон.

Кроме этого, европейские государства подписали первое соглашение об имплементации — основу для этапа научно-исследовательской работы, в рамках которого должны определить архитектуру системы MGCS. Этап продлится два года. После него приступят к разработке демонстратора технологий, который позволит более детально определить требования к новому ОБТ.