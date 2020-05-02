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SpaceShipTwo впервые испытали с космопорта America

SpaceShipTwo впервые испытали с космопорта America
13:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Он совершил планирующий полет, развив скорость 0,7 Маха, и успешно приземлился на территории космопорта.

Испытание SpaceShipTwo провели 1 мая. Корабль стартовал на высоте 15,2 километра после отделения от самолета-носителя Eve. 

Несмотря на то что это далеко не первые испытания SpaceShipTwo, в Virgin Galactic считают их важной ступенькой на пути к вводу корабля в коммерческую эксплуатацию: именно с космодрома America будут совершать коммерческие полеты. Ранее все тесты корабля проходили на территории полигона, расположенного в пустыне Мохава, штат Калифорния.

SpaceShipTwo представляет собой небольшой многоразовый аппарат, который сможет брать на борт до шести космических туристов. Во время своего полета они получат возможность увидеть Землю с высоты более 100 километров и испытать состояние невесомости.

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Virgin Galactic — далеко не единственная компания, желающая сделать свой вклад в космический туризм. Так, в феврале этого года в SpaceX согласовали отправку четырех туристов на орбиту нашей планеты.

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Исследования, Космос, Наука, Испытания, Космический корабль, SpaceShipTwo, Virgin Galactic.
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