Исследователи выяснили, что когда-то Марс обладал сильным магнитным полем

Новости науки:Новые данные исследователей приближают нас к пониманию точных сроков и продолжительности магнитного поля Марса.

Планетологи из США и Канады, анализируя новые данные, которые собрали инструменты орбитального зонда MAVEN, выяснили, что Марс обладал достаточно мощным магнитным полем в первые 700 млн лет существования планеты. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Принстонского университета.

"С одной стороны, результаты наших наблюдений одновременно указывают на то, что магнитное динамо появилось в недрах Марса в самые ранние эпохи его существования. С другой, они также говорят о том, что оно просуществовало примерно на 500 млн лет дольше, чем считалось ранее", - заявила Кэтрин Джонсон, профессор Планетологического института в Тусоне (США), чьи слова приводит пресс-служба Принстона.

Большинство планетологов предполагает, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования. В то время он обладал густой атмосферой, океанами из воды и достаточно мягким климатом, что делало его потенциально пригодным для зарождения жизни.

Подобные условия существовали на Марсе относительно недолгое время, около миллиарда лет после его формирования. В начале так называемой Гесперийской эры, примерно 3,6 млрд лет назад, он превратился в безжизненную пустыню. Почти вся его атмосфера и запасы воды улетучились в космос или превратились в запасы льда.

Одним из движущих факторов этого процесса, как предполагают многие планетологи, было то, что у Марса, в отличие от Земли, нет своего собственного магнитного поля, или же оно исчезло в первые несколько сотен миллионов лет его жизни. Это привело к тому, что солнечный ветер, поток плазмы, выбрасываемой Солнцем, начал бомбардировать верхние слои атмосферы Марса и уносить ее молекулы с собой в космос, что лишило планету 99% ее запасов воздуха.

В последние годы ученые начали сомневаться в том, что это действительно было так. В частности, датчики посадочной платформы InSight, наблюдающей за "марсотрясениями", зафиксировали следы сильной намагниченности в древних породах коры Марса. Джонсон и ее коллеги открыли новые свидетельства подобного рода, анализируя данные, которые собирали датчики зонда MAVEN во время пролета над крупнейшими кратерами планеты.