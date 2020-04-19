NASA планирует привезти образцы грунта с Марса

Новости науки:Задумка NASA выглядит невероятно, но пока что это всего лишь теория.

NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2031 году впервые в истории привезти на Землю образцы грунта с Марса.

Об этом сообщает Nature.

Отмечается, что в июле этого года планируют отправить марсоход Perseverance, который должен собрать 30 проб грунта с Марса. В 2026 году будет отправлен еще один аппарат, который сядет рядом с Perseverance в 2028 году.

Он должен забрать образцы и выйти на орбиту планеты, где его уже будет ожидать еще один аппарат, который сможет долететь до Земли.

Напомним, двое американских бортмехаников Джессика Мейр и Эндрю Морган, а также российский космонавт Олег Скрипочка вернулись на Землю с Международной космической станции.