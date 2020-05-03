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Марсоход Curiosity может прекратить работу

Марсоход Curiosity может прекратить работу
10:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Программа NASA по исследованию Марса находится под угрозой.

Сокращение этой программы в бюджетном предложении президента Дональда Трампа на 2021 финансовый год может привести к отключению единственного активного ровера на планете, который изучает Марс с 2012 года, сообщает Scientific American.

Если бюджет не изменится, то уже в этом календарном году прекратит работу орбитальный аппарат Mars Odyssey — функциональный ретранслятор связи, который работает на орбите Марса с 2001 года. Сократится и научная миссия Curiosity, который продолжает научные исследования на горе Шарп в кратере Гейл. При худшем сценарии, он может быть отключен в конце 2021 года, прежде чем сможет исследовать важный переход в древнем климате Марса, свидетельства которого, как предполагается, могут быть найдены на верхних участках горы.

Кроме того, бюджет на 2021 финансовый год сократит научную работу Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на 20%. Как и Mars Odyssey, MRO является орбитальным аппаратом двойного назначения, служащим важнейшим ретранслятором данных, а также обеспечивающим изображения с высоким разрешением потенциальных будущих посадочных площадок.

"На Марсе еще много работы. Это динамичная планета, поверхность и атмосфера которой меняются во многих масштабах: от часов до десятилетий. Если США свернут свои операции там, мы не будем знать, что мы потеряли в течение очень долгого времени", — Ричард Зурек, главный исследователь Марса в Лаборатории реактивного движения NASA.

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Уменьшенный бюджет также повлияет на космический аппарат Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), сократив научную деятельность этой миссии до минимального уровня. Находясь на орбите Марса с 2014 года, MAVEN позволяет исследователям отслеживать продолжающееся ухудшение атмосферы планеты — процесс, который миллиарды лет назад превратил Марс из теплого влажного мира в его нынешнее холодное, засушливое состояние.

В то же время в NASA не планируют вносить изменений в будущую миссию Perseverance — марсохода, с помощью которого в будущем будут доставлены образцы с Марса на Землю. По словам Зурека, бюджет программы исследования планеты не столь велик, чтобы поддерживать усилия по доставке образцов, и в то же время задействовать Mars Odyssey, MRO, MAVEN и Curiosity.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука, Марсоход, Марсоход Curiosity, Новое исследование.
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