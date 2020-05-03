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Астрономы нашли необычную звезду, которой всего 240 лет

Астрономы нашли необычную звезду, которой всего 240 лет
18:26 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: unsplash.com

Новости науки:Это самый молодой подобный тип космических объектов в галактике.

Астрономы обнаружили странную звезду Swift J1818.0-1607, которая может являться промежуточным звеном между магнитаром и радиопульсаром - двумя разновидностями нейтронных звезд, являющихся остатками погибших звезд. Об открытии необычной мертвой звезды сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Swift J1818.0-1607, расположенный на расстоянии 13-26 тысяч световых лет от Земли, был найден 12 марта 2020 года в ходе регистрации вспышки гамма-лучей с помощью орбитальной обсерватории Swift. Последующие наблюдения засекли импульсное рентгеновское излучение. Через два дня после вспышки было зафиксировано радиоизлучение, и это показало, что источник является самым быстрым вращающимся пульсаром из обнаруженных на сегодняшний день. По предварительным оценкам, его возраст составляет 240 дней, что делает его также самым молодым известным пульсаром.

По своей картине испускаемые радиоимпульсы похожи на радиоимпульсы четырех других известных радиомагнитаров. Однако исследователи обнаружили редкую особенность, которая ранее не наблюдалась у объектов этого типа. При переходе от низких к высоким частотам выявляется резкое падение яркости радиоизлучения, что характерно для пульсаров, а не магнитаров. В этом Swift J1818.0-1607 похож на пульсар PSR J1119-6127, что указывает на общий механизм генерации вспышек.

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Ученые полагают, что некоторые пульсары могут эволюционировать в магнитары. Хотя неизвестно, как именно этот процесс протекает, возможен сценарий, при котором быстрое замедление скорости вращения приводит к проявлению свойств магнитара, либо нейтронная звезда может с самого начала иметь магнитное поле, которое маскируется падающим обратно веществом от вспышки сверхновой.

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Звезда, SWIFT, Swift J1818.0-1607.
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