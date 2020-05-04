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NASA представило вертолет для исследования Марса (Видео)

NASA представило вертолет для исследования Марса (Видео)
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости науки:NASA показало вертолет Ingenuity для исследования поверхности Марса.

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило летательный аппарат, предназначенный для исследования Марса.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечается, вертолет Ingenuity («Изобретательность») станет частью миссии Mars 2020, которая должна стартовать в июле этого года.

Название аппарата было определено по результатам конкурса, в котором победила ученица средней школы из штата Алабама (США) Ваниза Рупани.

Кроме вертолета, который должен вести съемки Марса с воздуха, в миссии будет участвовать марсоход Perseverance («Настойчивость»).

Марсоход Curiosity может прекратить работу

Благодаря Ingenuity исследователи надеются изучить труднодоступные участки Марса.

Посадка вертолета на Красную планету намечена на февраль 2021 года.

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НАСА, Космос, Вертолет, Марс.
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