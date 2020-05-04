Определены галактики, в которых может существовать разумная жизнь

Новости науки:Ученые в рамках исследования выяснили, в каких галактиках может существовать разумная жизнь, а также где ее наличие является маловероятным.

Статья, опубликованная астрофизиком Дэниэлом Уитмайром в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, дает новую точку зрения о том, в каких галактиках наиболее вероятно появление разумных форм жизни. Работа Уитмайра опровергает выдвинутую в 2015 году теорию, согласно которой наибольшая вероятность появления разума - именно в гигантских эллиптических галактиках.

Авторы исследования пятилетней давности, британские ученые под руководством астрофизика Пратики Дайал из Даремского университета, утверждали, что в гигантских эллиптических галактиках много звезд и при этом относительно низкая доля потенциально смертоносных сверхновых. Это повышает шанс существования планет в обитаемых зонах вокруг светил и снижает вероятность того, что вспышка сверхновой уничтожит зарождающуюся жизнь.

Однако Уитмайр считает, что выводы этой работы противоречат так называемому принципу заурядности Коперника. Его смысл сводится к тому, что объект следует считать типичным для своего класса и не выходящим из ряда вон, если нет четких доказательств обратного. Например, применительно к Земле принцип Коперника указывает, что наша планета не занимает какое-то особенное место во Вселенной и не является исключением. А значит, должны существовать другие планеты со схожими условиями, на которых может появиться белковая жизнь.

Следовательно, Земля и развивающаяся на ней технологическая цивилизация должны быть типичным объектом, аналоги которого существуют и в других уголках Вселенной. А значит, расположение таких объектов тоже должно быть типичным, и вероятность найти обитаемую планету в спиральной галактике (такой, как Млечный Путь) должна быть значительно выше, чем в галактике эллиптической.

В своей статье Уитмайр также предлагает объяснение того, почему эллиптические галактики не подходят на роль "колыбелей жизни". "Эволюция эллиптических галактик полностью отличается от [эволюции] Млечного Пути, - говорит ученый. - В ранней фазе развития этих галактик излучение было настолько сильным, что оно просто полностью уничтожило бы любые обитаемые планеты".

По словам астрофизика, на более поздних стадиях развития подобных галактик также почти до нуля падает скорость звездообразования, что, в свою очередь, уменьшает шансы на появление новых зон обитаемости, в которых могут сформироваться планеты. Уитмайр считает, что лучше всего искать разумную жизнь в галактиках типа SB - спиральных с перемычкой, таких как Млечный Путь.