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Определены галактики, в которых может существовать разумная жизнь

Определены галактики, в которых может существовать разумная жизнь
17:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые в рамках исследования выяснили, в каких галактиках может существовать разумная жизнь, а также где ее наличие является маловероятным.

Статья, опубликованная астрофизиком Дэниэлом Уитмайром в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, дает новую точку зрения о том, в каких галактиках наиболее вероятно появление разумных форм жизни. Работа Уитмайра опровергает выдвинутую в 2015 году теорию, согласно которой наибольшая вероятность появления разума - именно в гигантских эллиптических галактиках.

Авторы исследования пятилетней давности, британские ученые под руководством астрофизика Пратики Дайал из Даремского университета, утверждали, что в гигантских эллиптических галактиках много звезд и при этом относительно низкая доля потенциально смертоносных сверхновых. Это повышает шанс существования планет в обитаемых зонах вокруг светил и снижает вероятность того, что вспышка сверхновой уничтожит зарождающуюся жизнь.

Однако Уитмайр считает, что выводы этой работы противоречат так называемому принципу заурядности Коперника. Его смысл сводится к тому, что объект следует считать типичным для своего класса и не выходящим из ряда вон, если нет четких доказательств обратного. Например, применительно к Земле принцип Коперника указывает, что наша планета не занимает какое-то особенное место во Вселенной и не является исключением. А значит, должны существовать другие планеты со схожими условиями, на которых может появиться белковая жизнь.

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Следовательно, Земля и развивающаяся на ней технологическая цивилизация должны быть типичным объектом, аналоги которого существуют и в других уголках Вселенной. А значит, расположение таких объектов тоже должно быть типичным, и вероятность найти обитаемую планету в спиральной галактике (такой, как Млечный Путь) должна быть значительно выше, чем в галактике эллиптической.

В своей статье Уитмайр также предлагает объяснение того, почему эллиптические галактики не подходят на роль "колыбелей жизни". "Эволюция эллиптических галактик полностью отличается от [эволюции] Млечного Пути, - говорит ученый. - В ранней фазе развития этих галактик излучение было настолько сильным, что оно просто полностью уничтожило бы любые обитаемые планеты".

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По словам астрофизика, на более поздних стадиях развития подобных галактик также почти до нуля падает скорость звездообразования, что, в свою очередь, уменьшает шансы на появление новых зон обитаемости, в которых могут сформироваться планеты. Уитмайр считает, что лучше всего искать разумную жизнь в галактиках типа SB - спиральных с перемычкой, таких как Млечный Путь.

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Жизнь, Космос, Астрономия, Галактика.
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