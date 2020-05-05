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Разгадана тайна вращения Венеры

Разгадана тайна вращения Венеры
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Уже давно было установлено, что ее атмосфера вращается в 60 раз быстрее, чем сама планета.

Венера считается самой горячей планетой солнечной системы. Средняя температура на ее поверхности составляет 462 градуса, вместо облаков на ней серная кислота, а одна ее половина никогда не видит Солнца. Но только через 60 лет наблюдений японские ученые нашли причину этого необычного феномена.

Детали и причины такого поведения загадочной планеты рассказывает Slash Gear.

Особенности атмосферы Венеры

Как известно, Венера вращается очень медленно – период оборота планеты вокруг оси занимает 243 земных суток. Вместе с тем ее атмосфера вращается в 60 раз быстрее. Данный феномен был обнаружен еще в 1960-х годах. Поиск ответа на эту загадку занял более 60 лет и был получен благодаря космическому зонду "Акацуки", который исследует планету с 2015 года.

Что удалось выяснить

Как выяснилось, в первую очередь вращение атмосферы на Венере поддерживается атмосферными приливными волнами, которые образовались от перепада температур между ее дневной и ночной сторонами. Эффект настолько силен, что иногда атмосфера движется в 60 раз быстрее, чем сама Венера. При этом ближе к полюсам атмосферная турбулентность и другие виды волн имеют более выраженный эффект.

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Новая методика выявления ориентируется на отслеживание облаков и определение скорости ветра с изображений, полученных с помощью ультрафиолетовых и инфракрасных камер на борту космического аппарата. Исследователи рассказали, что благодаря эффекту быстрого вращения атмосферы происходит перенос тепла с дневной части на ночную. По мнению ученых, тепловые потоки, которые поддерживают ускорение, возникают на низких широтах, расположенных ближе к экватору.

В конце концов исследователи доказали, что на планете существует двойная циркуляционная система, которая и отвечает за непрерывное вращение атмосферы. Это прежде всего меридиональная циркуляция, которая медленно переносит тепло к полюсам, и приливные волны, которые быстро переносят тепло к темной части планеты.

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Исследование, Космос, Наука, Венера, Вращение Венеры.
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