Даже спасет при пожаре: преимущества солнечного дымохода

Новости науки:Солнечный дымоход поможет сэкономить до 50% электроэнергии на отопление.

Приблизительно 19% мировых энергетических ресурсов идут на отопление, вентиляцию и охлаждение зданий, пишут авторы исследования. Установка солнечных дымоходов позволит сократить энергозатраты на отопление на 50%.

Солнечный дымоход — это пассивная солнечная система отопления и охлаждения, которая использует естественную вентиляцию для регулирования температуры в здании. Современные солнечные дымоходы состоят из стеклянной стенки, расположенной напротив стены, окрашенной в черный цвет. Такая конструкция позволяет максимизировать поглощение солнечной энергии.

Вентиляционные отверстия сверху и снизу механизма управляют потоком воздуха внутри и снаружи дымохода для отопления или охлаждения. Когда солнце нагревает дымоход, оно нагревается и воздух внутри него.

В ходе новой работы исследователи разработали солнечный дымоход, который позволит вытягивать углекислый газ во время пожара, а также доставлять в помещение свежий воздух.

"Наше исследование демонстрирует, что солнечные дымоходы дают значительные преимущества как для безопасности людей, так и для окружающей среды. Мы надеемся, что наши выводы вдохновят на увеличение инвестиций и развитие солнечных дымоходов во всем мире" - Лонг Ши, ведущий автор исследования.