Эта удивительная природа: почему выдры жонглируют камнями

Новости науки:Ученые выяснили причину странного поведения животных в неволе, которые иногда подбрасывают и ловят камни.

Ученые часто наблюдают, как выдры, живущие в зоопарках, лежат на спине и "жонглируют" камнями, подкидывая их и ловя в воздухе. Из-за того, что так себя ведут только взрослые выдры, исследователи считали, что таким образом они обучают своих детенышей добывать еду.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что такое поведение не оттачивает навыки добычи пищи — в действительности оно означает, что выдры ждут, пока их покормят.

Для того, чтобы выяснить это, ученые проанализировали жонглирование камнями у азиатских выдр (Aonyx cinereus) и гладких выдр (Lutrogale perspicillata), живущий в нескольких зоопарках. Хотя эти виды похожи, представители первого вида питаются моллюсками, а второго — ловят рыбу.

Исследователи дали животным решить несколько головоломок в надежде найти отличия в скорости решения задач между выдрами, жонглирующими камнями и теми, у кого не наблюдалось такого поведения.

Работа показала, что отличий нет — это натолкнуло ученых на мысль, что с помощью жонглирования животные дают смотрителям зоопарков понять, что голодны и их пора кормить.

"Наше исследование дает представление об этом удивительном поведении. В то время как голод в данный момент может привести к жонглированию камнями, конечная функция такого поведения до сих пор остается загадкой" - Мари-Лиза Эллисон, ведущий автор исследования.