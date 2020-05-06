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Всего в 1 тыс. световых лет от Земли: найдена ближайшая к нашей планете черная дыра

Всего в 1 тыс. световых лет от Земли: найдена ближайшая к нашей планете черная дыра
18:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Объект расположен всего в 1 тыс. световых лет от нашей планеты.

Исследователи открыли черную дыру случайно в ходе изучения систем с двумя звездами. В одной из них исследователи обнаружили третье тело. Анализ системы на основе данных 2,2 метрового телескопа MPG/ESO показал, что одна из звезд находится близко к черной дыре и делает полный оборот вокруг нее за 40 дней. Вторая расположена существенно дальше от объекта.

HR 6819 — одна из самых первых найденных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют с окружающей средой и поэтому выглядят по-настоящему черными, не заметными для телескопов.

Исследователям удалось рассчитать ее массу на основе наблюдений за вращающейся вокруг нее звездой. HR 6819 в четыре раза больше Солнца.

Редкое явление: ученые зафиксировали слияние двух черных дыр разной массы

Открытие этой черной дыры поможет ученым найти другие подобные объекты в Млечном пути, которые не взаимодействуют с внешней средой и поэтому до сих пор не были замечены. Вероятно, некоторые из них могут находиться еще ближе к Солнечной системе, отмечают авторы исследования.

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Космос, Наука, Астрономия, Звезды, Черная дыра.
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