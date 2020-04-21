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Редкое явление: ученые зафиксировали слияние двух черных дыр разной массы

Редкое явление: ученые зафиксировали слияние двух черных дыр разной массы
22:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые впервые зафиксировали слияние двух черных дыр с большой разницей в массе с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo.

Вспышка GW190412, которую детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зафиксировали 12 апреля 2020 года, произошла на расстоянии 2,4 млрд световых лет от Солнечной системы.

Главным отличием GW190412 от аналогичных слияний черных дыр является то, что обычно в этом событии принимают участие два примерно одинаковых по весу объекта.

При этом разница массы черных дыр, которые принимали участие в событии GW190412, составляла 4 раза. Одна из них была тяжелее Солнца в 8 раз, а другая — в 30 раз.

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Для понимания масштаба ученые описывают это событие со столкновением двух видов печенья — Oreo и Mega Stuf Oreo.

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Космос, Наука, Черная дыра, Слияние, Слияние черных дыр.
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