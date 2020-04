Редкое явление: ученые зафиксировали слияние двух черных дыр разной массы

Вспышка GW190412, которую детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зафиксировали 12 апреля 2020 года, произошла на расстоянии 2,4 млрд световых лет от Солнечной системы.

Главным отличием GW190412 от аналогичных слияний черных дыр является то, что обычно в этом событии принимают участие два примерно одинаковых по весу объекта.

При этом разница массы черных дыр, которые принимали участие в событии GW190412, составляла 4 раза. Одна из них была тяжелее Солнца в 8 раз, а другая — в 30 раз.

The ratio of the #GW190412 #blackholes masses is "roughly equal to the ratio of filling in a regular Oreo to in a Mega Stuf Oreo," notes @LIGO & @NorthwesternU's @cplberry "Investigations of connections between Oreos and black hole formation are ongoing." https://t.co/HvSVOUMeLv pic.twitter.com/raRKbpQXP7

— LIGO (@LIGO) April 20, 2020