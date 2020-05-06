На Марсе найден карьер, который образовался под действием воды: подробный снимок

Новости науки:Снимки сделаны с помощью инструмента HiRISE, установленного на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

За последние годы астрономы обнаружили множество доказательств того, что в древности на Марсе существовали реки, а значит и вода в жидкой форме. Ученые считают, что в них содержалось примерно столько же воды, сколько сейчас вмещает Северный Ледовитый океан.

Какими образом эта вода исчезла, ученые до сих пор точно не знают — например, существуют гипотезы, что она исчезла во время сильных пылевых бурь.

Аппарат MRO в высоком разрешении сфотографировал карьер, который образовался под действием воды примерно 3,7 млрд лет назад — в то же время, когда жизнь начиналась на Земле.

В карьере виден слой камней толщиной примерно 200 м — разрешение снимка позволило ученым установить, что это осадочные породы, которые образовались под действием проточной воды. Кроме того, исследователи выяснили, что процессы, необходимые для формирования таких пород, происходили в течение очень длительного времени.