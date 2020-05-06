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Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал

Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
21:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Как утверждают исследователи металлическая масса может трансформироваться во что угодно.

Группа ученых из Университета Бингемтона заявляет, что создали первую в мире жидкометаллическую решетку из металла Филда — сплава висмута, индия и олова. Его главное свойство — металл становится жидким уже при температуре 62 °C. Для сравнения: температура плавления железа — 1 538°C. Металл Филда достаточно дорогостоящий сплав, его используют в настоящее время только в высокотехнологичных отраслях, например в ядерной технике.

Китайский ученый Пу Чжан вместе со своими сотрудниками объединил металл с резиновой оболочкой. Это удалось сделать благодаря процессу гибридного производства, в котором используется 3D-печать, вакуумное литье и конформное покрытие.

"Каркас оболочки контролирует общую форму и целостность. Мы потратили более полугода на разработку этого производственного процесса, потому что этот новый материал очень трудно обрабатывать", — рассказывает Пу Чжан.

Кроме того, созданы уже несколько прототипов, способных восстанавливать форму после нагревания до точки плавления. Разумеется, как и в фильме "Терминатор", ученые создали руку.

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В твердом состоянии этот металл очень прочен и безопасен. В частности, может потерять форму при ударах, но возвращает ее при нагревании. А значит, его можно использовать повторно сколько угодно раз. По словам Пу Чжана, жидкий металл заинтересует космическую отрасль. Прежде всего, за счет того, что конструкцию из жидкого металла можно упаковывать в относительно небольшие объемы. Такую технику можно использовать в открытом космосе — например, изготавливать антенны для спутников из жидкого металла, складывать в маленькие коробки, а разворачивать их только после выхода на орбиту.

Чжан в статье отмечает, что китайские ученые мечтают создать целого робота из такого металла. Судного дня ученый не боится.

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Ученые, Наука, Метал, Жидкий метал.
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