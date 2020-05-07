Китай успешно запустил ракету Long March-5B: во время возвращения "случилась аномалия"

Новости науки:Китай впервые запустил в космос ракету-носитель Long March-5B. Но не смог вернуть ее грузовой отсек на Землю.

C китайского космодрома Вэньчан 5 мая 2020 года успешно стартовала новая ракета-носитель Long March-5B (CZ-5B). При этом одна из частей возвращаемой ракета-носителя не смогла успешно приземлиться на Землю, пишет Phys.org.

В рамках запуска этой миссии Китай планировал протестировать множество новых технологий, в том числе основную — частично возвращаемый пилотируемый корабль нового типа для орбитальных миссий и изучения дальнего космоса. Планируется, что корабли смогут возвращаться на Землю более 10 раз.

Ракета Long March-5B имеет длину 53,7 м. На первую ступень диаметром 5 м подвешены четыре боковых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. Длина обтекателя с полезной нагрузкой достигает 20,5 м, а его диаметр 5,2 м. Вес заправленной ракеты 849 т, а максимальная полезная нагрузка устройства — 22 т.

6 мая на Землю должна была приземлиться первая часть этой ракеты — грузовой отсек, однако во время возвращения "случилась аномалия", говорится в сообщении Китайского космического агентства. При этом грузовая капсула необходима только для перевозки снаряжения, а сам аппарат был снабжен надувным теплозащитным экраном, который должен был спасти устройство от сгорания в атмосфере Земли.

Сама Long March-5B должна приземлиться на Землю 8 мая 2020 года.

Ученые отмечают, что программа Long March-5B является самым амбициозным космическим проектом Китая за последние годы.