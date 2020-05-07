Starship компании SpaceX прошел огневые испытания: следующий этап - короткий полет

Новости науки:Прототип Starship прошел огневые испытания. Финальную версию устройства могут отправить на орбиту до конца 2020 года.

Прототип устройства Starship SN4 прошел огневые испытания двигателя Raptor при установке на испытательном стенде. Ранее SN4 испытывали под низким давлением, предназначенном для эмуляции условий в космосе. Инженеры отмечают, что они готовы к следующему этапу: демонстрации короткого полета.

Прототип корабля SN4 Starship оснастили одним двигателем, всего перед взлетом на корабль установят шесть двигателей. SpaceX планирует добавлять их постепенно, по мере повышения уровней испытаний. Например, для подъема на высоту 20 км устройству понадобятся три двигателя Raptor.

В прошлом году SpaceX собрала уменьшенный прототип Starship под названием Starhopper. Его основная программа завершилась в августе 2019 года — он поднялся на высоту в 150 м и совершил посадку. Сейчас его используют в качестве прототипа для испытаний — в том числе, двигателей Raptor. Илон Маск считает, что они смогут отправить прототип Starship на орбиту в конце 2020 года. Однако этот план могут пересмотреть из-за пандемии.

SpaceX планирует использовать это устройство для замены пусковых установок Falcon 9 и Falcon Heavy для всех видов деятельности, связанных с полетами. Возможно, конечную версию Starship будут рассматривать в качестве устройства, которое доставит астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.