"Лекарства плюс йога": как духовная практика помогает бороться с мигренью

Новости науки:Ученые заявили, что занятия йогой способны сократить приступы головной боли и уменьшить прием необходимых лекарственных таблеток.

Мигрень - распространенное неврологическое заболевание, характеризующееся эпизодическими или регулярными, но длительными, интенсивными и порой очень непереносимыми головными болями, которые к тому же могут сопровождаться тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету, запахам или звукам. Зачастую о начале приступа может говорить кратковременное нарушение зрения - так называемая аура. Мигрень чаще встречается у женщин и в ряде случаев может быть обусловлена генетикой.

Несмотря на то что таким головным болям подвержены как минимум 15 процентов населения Земли, механизмы мигрени до сих пор до конца не изучены. Кроме того, нет какого-либо универсального средства для избавления от приступов, но их можно купировать анальгетиками и проводить профилактическое лечение. Поэтому ученые продолжают искать пути для облегчения мигрени.

Так, согласно новому исследованию, усилить эффективность терапии при нестерпимых головных болях помогут обычные занятия йогой: приступы станут реже, не будут продолжительными и столь болезненными. Работа опубликована в журнале Neurology Американской академии неврологии, также о ней рассказывается на портале MedicalXpress.

Как объясняет автор исследования Рохит Бхатия, доктор из Всеиндийского института медицинских наук в Дели и член Американской академии неврологии, только около половины людей, принимающих лекарственные препараты при мигренях, по-настоящему получают облегчение. "Хорошая новость заключается в том, что практика чего-то столь же простого и доступного, как йога, может помочь гораздо больше, чем одни лишь лекарства", - говорит ученый.

Свои выводы Бхатия подтвердил экспериментом, в котором участвовали 114 человек в возрасте от 18 до 50 лет, страдающие эпизодическими приступами мигрени - от четырех до 14 случаев за месяц. Всех испытуемых рандомизированным образом распределили на две группы: участники первой получали только лекарства, а второй - дополняли терапию йогой.

Вторая группа занималась йогой на протяжении часа три дня в неделю в течение месяца: курс включал в себя дыхательные и расслабляющие упражнения и позы под присмотром инструктора. Затем участники выполняли их самостоятельно дома - пять дней в неделю в течение следующих двух месяцев. При этом обе группы получали соответствующие лекарства и консультации по поводу здоровых привычек, которые тоже способны ослабить головные боли: полноценный сон, регулярное питание и физическая активность. Все участники эксперимента заполняли журнал о том, какие лекарства они принимали, как долго длились приступы и насколько те были серьезными.

Результаты оказались в целом положительными в обеих группах, но участники, которые занимались еще и йогой, испытывали менее частые головные боли, они были не столь интенсивными, а мигрень не так сильно мешала повседневной жизни, как обычно. Если в начале эксперимента члены группы "лекарства плюс йога" сталкивались в среднем с 9,1 приступа в месяц, то по итогам этот показатель сократился до 4,7 (на 48 процентов). Для группы, принимавшей только медикаменты, цифры были такими: 7,7 приступа на старте и 6,8 - в конце (на 12 процентов реже).

Испытуемые, занимавшиеся йогой, сократили прием таблеток на 47 процентов по итогу трех месяцев, а те, которые принимали только лекарства, - на 12 процентов. "Наши результаты показывают, что йога может уменьшить не только боль, но и сократить стоимость лечения, - говорит Бхатия. - Это может стать настоящим переломным моментом, особенно для людей, которые изо всех сил стараются позволить себе приобрести необходимое лекарство. Препараты обычно прописываются в первую очередь, но некоторые из них могут быть дорогими".

Бхатия сделал оговорку, что исследование длилось три месяца, поэтому, чтобы выяснить, долгосрочен ли эффект от йоги, нужны более масштабные испытания. Кроме того, на результатах мог сказаться тот факт, что участники сами сообщали о характере и частоте своих приступов - для подтверждения выводов контролировать процесс должны медики.