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Пятница, 08.05.2020
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Не "потомки": ученые сравнили вирус из Уханя и Парижа

Не "потомки": ученые сравнили вирус из Уханя и Парижа
05:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости науки:Таким образом найдено еще одно подтверждение гипотезы о происхождении

Штамм нового патогена коронавирус SARS-CoV-2, который выделили из проб, взятых у жителей Парижа, не является "потомком" Уханьского коронавируса.

К такому выводу пришли французские микробиологи, сообщается в научном журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Болезнь распространялась за недели до того момента, как эпидемия вырвалась за пределы Китая, и во Франции начали регистрировать первые случаи новой инфекции. 

Множественные случаи новых инфекций стали регистрировать в конце января 2020 года. Новое исследование показало, что на самом деле коронавирус появился в стране на месяц раньше. 

Учёные исследовали 14 образцов, собранных у тяжёлых пациентов двух клиник Парижа. Все они попали в реанимацию и демонстрировали симптомы, похожие на симптомы гриппа. В одном случае проведённый ныне тест на коронавирус дал положительный результат. Это был 42-летний житель Франции, который не был в Китае. Его госпитализировали 27 декабря. 

Вероятно, позднее будут обнаружены и другие случаи, подобные этому. 

Так, в середине января с симптомами тяжёлого респираторного заболевания и потерей обоняния и вкуса в больницу попала 57-летняя помощница медика из Марселя. К слову, город Ухань на тот момент даже ещё не был закрыт на карантин, а болезни не дали название COVID-19. 

Игроки одного из футбольных клубов Милана вернулись к тренировкам после рождественских каникул (в конце декабря 2019 года). Их тренер в одном из недавних интервью рассказал, что из 25 футболистов на тот момент болели 23 человека. Сейчас уже невозможно установить, чем именно они переболели. Тесты могут показать, что они перенесли COVID-19, но не будет известно, когда именно это произошло. 

Ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем

В Калифорнии патологоанатомы фиксировали странные смерти ещё до 21 января, когда первые тесты официально подтвердили проникновение коронавируса нового типа в США. 

При этом авторы статьи призывают не путать единичные случаи COVID-19 с началом "эпидемических волн", предупреждают специалисты. Все данные указывают на то, что повальное распространение инфекции началось в городах Европы и Северной Америки в середине января или в начале февраля 2020 года.

Напоминаем, по словам вирусолога Светланы Загородней, миру нужно время, чтобы найти лекарство и создать вакцину, которая могла бы победить новый "уханьский" коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) в глобальном масштабе.

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Китай, Париж, Франция, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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