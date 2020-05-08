Астероид Рюгу: ученые выяснили природу красных полос на космическом теле

Новости науки:Ученые считают, что породы красного цвета возникли при сближении объекта с Солнцем.

Зонд "Хаябуса-2" посетил астероид Итокава в 2010 году и собрал образцы грунта с космического тела. В рамках изучения грунта с Итокавы ученые хотели определить его возраст — он должен быть схож с возрастом Солнечной системы. Оказалось, что он составил 4,64 млрд лет, а диаметр астероида превысил 20 км.

Кроме того, анализ грунта позволит подтвердить теорию, что многие отдельные метеориты и их прародители из класса астероидов имеют абсолютно идентичный состав.

В новой работе исследователи изучали странные чередующиеся полосы из красной породы, которыми покрыта поверхность астероида. Происхождение этих пород оставалось для ученых загадкой.

Исследование снимков, сделанных зондом "Хаябуса-2" во время посадки и взлета с поверхности астероида, показало, что порода представляет собой пескообразный материал, который легко сдувается с поверхности Рюгу двигателями аппарата.

Подобная структура красных регионов астероида, по словам планетологов, говорит о том, что они возникли на поверхности астероида относительно недавно, примерно 300 тыс. лет назад. Ученые считают, что это произошло в результате сближения аппарата с Солнцем.

"Присутствие красной материи на астероиде Рюгу можно объяснить тем, что примерно 300 тыс. лет назад его орбита временно поменялась, в результате чего он сблизился с Солнцем. Его поверхность начала сильнее прогреваться, что привело к покраснению залежей органики на его поверхности" - Сэйитиро Ватанабэ, ведущий автор исследования.