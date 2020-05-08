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Для исследователей это загадка: на Луне находится большое количество углерода

Для исследователей это загадка: на Луне находится большое количество углерода
14:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Данные, собранные зондом KAGUYA , ставят под сомнение теорию формирования Луны.

После того, как в 60-х — 70-х годах прошлого века ученые получили образцы лунного грунта, они сформировали теорию образования Луны. Согласной ей спутник сформировался из материи, которая была выброшена Землей при столкновении с другой планетой.

На это указывал испаряющийся с поверхности Луны углерод — исследователи полагали, что он сформировался на Земле, а потом оказался внутри спутника.

Однако новое исследование, проведенное с помощью аппарата KAGUYA, показало, что на Луне существует собственный древний углерод. Наблюдения показали, что спутник Земли выбрасывает больше углерода, чем считалось ранее — больше, чем можно объяснить влиянием солнечного ветра или падением на ее поверхность микрометеоритов.

Кроме того, ученые определили, что некоторые области Луны выбрасывают больше углерода, чем другие — например, базальтовые равнины производят больше CO2, чем возвышенности.

Ученые выпустили современную карту поверхности Луны (Видео)

Исследователи предполагают, что под поверхностью Луны находится большое количество древнего углерода, и он, вероятно, хранится там с момента ее образования. Каким образом газ мог остаться внутри естественного спутнику после периода нагрева спустя несколько миллионов лет после образования, остается загадкой.

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Спутник, Исследование, Луна, Наука, Углерод.
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