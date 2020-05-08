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Не командные игроки: выяснено, что динозавры не охотились стаями

Не командные игроки: выяснено, что динозавры не охотились стаями
15:55 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые рассказали, как на самом деле охотились динозавры юрского периода.

Судя по данным палеонтологов, велоцирапторы и их родственники охотились не стаями, а поодиночке.

Во-первых, чешуя рептилий сменилась перьями. Кроме того, эти динозавры-тероподы, вероятно, не были социальными охотниками.

"Проблема этой идеи заключается в том, что живые потомки динозавров (птицы) и их родственники (крокодилы) обычно не охотятся группами и редко охотятся на добычу, которая крупнее их самих",- объяснил палеонтолог Джозеф Фредериксон из Висконсинского университета.

Мысль о том, что они могут быть стайными охотниками была предложена для объяснения свидетельств того, что палеонтологи нашли этих хищников, которые питаются добычей, намного крупнее их самих.

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Фредериксон и его коллеги проанализировали зубы хищника Deinonychus antirrhopus и древних крокодилов, которые жили в Северной Америке, чтобы найти подсказки о том, как хищники на самом деле добывали еду.

Их статья объясняет, что социальные животные, которые охотятся вместе, обеспечивают еще и родительскую заботу. Это означает, что дети придерживаются той же диеты, что и взрослые. Но у видов, которые не охотятся в группах, рацион молодых животных отличается от рациона взрослых- молодые не способны уничтожать больших жертв.

Исследователи могут обнаружить это изменение рациона в составе зубов путем изменения уровня содержания изотопов углерода.

Фредериксон и его коллеги обнаружили, что у древних крокодиловых зубов также было эквивалентное изменение между маленькими зубами у более молодых животных и более крупными зубами у взрослых. Таким образом, они провели один и тот же анализ на 20 зубах D. antirrhopus разных размеров из двух мест.

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"У самых маленьких и больших зубов не одинаковые средние значения изотопов углерода, что говорит о том, что они ели разные продукты. Это означает, что молодые не кормились так, как взрослые, поэтому мы считаем, что "Парк Юрского периода" ошибался",- сказал ученый.

Фредериксон добавил, что метод, использованный в этом исследовании для анализа углерода в зубах, может быть применен, чтобы увидеть, могли ли другие вымершие существа охотиться в стаях.

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Динозавры, Охота, Юрский период.
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