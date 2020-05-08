Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Назвали номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020

Назвали номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости науки:Определили трех номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020 года.

Совет экспертов - 38 ученых из Австрии, Италии, Канады, Германии, Польши, Словакии, Украины и Чехии - определил трех номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Международного фонда Ивана Франко.

«Оценка научных трудов и аннотаций к ним осуществлялась по трем критериям: наличие инновационных и оригинальных подходов в исследовании; концептуальность, системность и критичность исследования; международный контекст и уровень научного исследования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам оценки члены Совета экспертов рекомендуют к рассмотрению Международного жюри следующие научные работы:

  • монографию «Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII века» доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игоря Сердюка (Украина);

  • монографию «Виражи Франкового духа: Мировоззрение. Идеология. Литература» директора Института Ивана Франко НАН Украины Евгения Нахліка (Украина);

  • монографию «Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине») профессора истории Стетсонського университета Мейгіл К. Фаулер (США).

Все три работы-номинанты будут переданы на рассмотрение Международного жюри, 12 членов которого выберут лауреата Международной премии им. Ивана Франко. Заседание жюри будет проходить при поддержке МФ «Возрождение».

Пятая церемония награждения состоится в день рождения Ивана Франко, 27 августа, на его родине - в городе Дрогобыче.

Как напомнили в фонде, в 2020 году на соискание Международной премии им. И. Франко было подано 19 научных работ.

YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

Международную премию им. Ивана Франко в 2015 году основал его внук - Роланд Франко. Лауреатами предыдущих лет были: в 2016 году - Любомир Гузар, верховный архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви; в 2017 году - профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета им. И. Франко Олег Шаблий; в 2018 году - профессор Украинского католического университета (Львов) и Украинского свободного университета (Мюнхен) Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми; в 2019 году - доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини (Италия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Лауреаты, Иван Франко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
05 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь