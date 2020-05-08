Назвали номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020

Новости науки:Определили трех номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020 года.

Совет экспертов - 38 ученых из Австрии, Италии, Канады, Германии, Польши, Словакии, Украины и Чехии - определил трех номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Международного фонда Ивана Франко.

«Оценка научных трудов и аннотаций к ним осуществлялась по трем критериям: наличие инновационных и оригинальных подходов в исследовании; концептуальность, системность и критичность исследования; международный контекст и уровень научного исследования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам оценки члены Совета экспертов рекомендуют к рассмотрению Международного жюри следующие научные работы:

монографию «Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII века» доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игоря Сердюка (Украина);

монографию «Виражи Франкового духа: Мировоззрение. Идеология. Литература» директора Института Ивана Франко НАН Украины Евгения Нахліка (Украина);

монографию «Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине») профессора истории Стетсонського университета Мейгіл К. Фаулер (США).

Все три работы-номинанты будут переданы на рассмотрение Международного жюри, 12 членов которого выберут лауреата Международной премии им. Ивана Франко. Заседание жюри будет проходить при поддержке МФ «Возрождение».

Пятая церемония награждения состоится в день рождения Ивана Франко, 27 августа, на его родине - в городе Дрогобыче.

Как напомнили в фонде, в 2020 году на соискание Международной премии им. И. Франко было подано 19 научных работ.

Международную премию им. Ивана Франко в 2015 году основал его внук - Роланд Франко. Лауреатами предыдущих лет были: в 2016 году - Любомир Гузар, верховный архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви; в 2017 году - профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета им. И. Франко Олег Шаблий; в 2018 году - профессор Украинского католического университета (Львов) и Украинского свободного университета (Мюнхен) Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми; в 2019 году - доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолини (Италия).