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Оригами и физика: ученые "сложили" водяную бомбочку

Оригами и физика: ученые "сложили" водяную бомбочку
09:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Группа физиков из Университета Тяньцзиня в Китае представили исследование способов, как складывать оригами для создания структуры, похожей на трубчатую водяную бомбочку.

В последние годы исследовательские группы по всему миру пытаются применить стратегии складывания оригами к механическим конструкциям, поскольку это может позволить им быстро и эффективно менять свою форму. Основное преимущество оригами заключается в том, что его стратегии имеют тенденцию работать независимо от размера и состава складываемого материала.

Механические свойства метаматериалов, используемых для оригами, обычно зависят от поведения складывания, которое каждый пытается воспроизвести. Чтобы запрограммировать и точно настроить свойства материала таким образом, чтобы он соответствовал конкретной стратегии складывания оригами, сначала следует разработать теоретическую модель, которая характеризует уникальную механику складывания материала.

"Используя этот подход, мы впервые представили переход механизм-структура-механизм во время складывания трубчатой водяной бомбы и объяснили резкое изменение ее структурной жесткости во время переходов. Что еще более важно, теоретическая модель, которую мы разработали, позволила нам запрограммировать поведение складывания оригами для моделирования водяной бомбы" - Китайские ученые.

Существование энионов впервые подтверждено экспериментом

Исследование имеет ряд важных последствий. В дополнение к успешному применению вдохновленных оригами стратегий к сложной трубчатой структуре, она представляет строгую теоретическую модель, которая точно показывает, что происходит во время радиального складывания структуры. По сути, при помощи этого исследования ученые могут понять, что в происходит при взрыве водяной бомбочки.

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Исследование, Физика, Наука, Оригами.
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