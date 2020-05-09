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Сохранят "на будущее": ученые пришли к выводу, что ледники могут сохранить следы COVID-19

Сохранят "на будущее": ученые пришли к выводу, что ледники могут сохранить следы COVID-19
10:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ледники по всему миру, которые сохраняют различные физические, химические и органические следы того, как развивалась человеческая цивилизация, сохранят и особые следы о пандемии COVID-19.

Ученые отмечают, что уже сейчас есть признаки того, что пандемия коронавирусной инфекции влияет на атмосферу Земли. Поскольку люди стали использовать меньше транспорта, уровень диоксида азота и серы упала в Азии, Европе и Северной Америке.

Это снижение уровня диоксида азота и диоксида серы можно будет анализировать по количеству нитратов и сульфатов в кернах льда, которые найдут будущие гляциологи.

При этом могут быть и другие следы пандемии, которые ученые в будущем обнаружат во льду, который формируется сейчас — признаки, о которых современные ученые еще не знают.

Спутник NASA фиксирует стремительное таяние ледников Гренландии

При этом ученые отмечают, что для анализа будущими поколениями этого льда необходимо, чтобы человечество даже в период коронавирусной инфекции не забывало о глобальных изменениях климата, которые происходят даже во время самоизоляции.

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Исследование, Ученые, Наука, Ледники, Коронавирус, Covid-19.
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