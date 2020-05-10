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Кофе снижает риск ранней смерти - исследование

Кофе снижает риск ранней смерти - исследование
16:17 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости науки:У любителей кофе риск ранней смерти снижен на 18%.

Ученые из Университета Южной Каролины выяснили, что у людей, которые постоянно выпивают одну чашку кофе в день, преждевременная смертность ниже на 12% по сравнению с теми, кто не употребляет этот напиток.

А у кофеманов, выпивающих по две или три чашки в день, риск ранней смерти снижен на 18%.

Эксперты также пришли к выводу, что те, кто любит пить кофе, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, инсульта, диабета, а также респираторных и почечных заболеваний.

Главное не увлекаться: сколько чашек кофе можно пить в день

В исследовании приняли участие более 215 тысяч человек, среди которых были представители таких рас, как афро-американцы, японо-американцы, латиноамериканцы и белые.

Респонденты пили как обычный кофе, так и без кофеина. Результат не зависел от вида напитка.

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Кофе, Смертность, Польза.
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