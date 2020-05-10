Собаки заставляют водить авто намного аккуратнее

Новости науки:Новое исследование компании SEAT показало, что собаки оказывают положительное влияние на автомобилистов.

Вождение с собакой в автомобиле помогает снизить стресс за рулем и способствует более безопасному вождению, к такому выводу пришли эксперты в рамках нового исследования SEAT U.K.

Исследование испанской фирмы показало, что более половины опрошенных водителей, владеющих собаками (54%) заявили, что они ездят более осторожно, когда путешествуют со своим питомцем в машине.

Особенно это касается молодых водителей (69%) в возрасте 18-24 лет, по словам которых они едут осторожнее с собакой в машине. Кроме того пожилые водители (42%) старше 55 лет сказали, что они были более осторожны, когда их собаки находились в машине. Лондонские водители 70% и 66% соответственно сказали, что это сделает их более осторожными за рулем.

Более того, наличие собаки в автомобиле также позволило снизить уровень стресса водителя: 35% опрошенных сказали, что они чувствуют себя спокойнее, когда их собака находится в машине.