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Прошли первые огненные испытания прототипа Starship (Видео)

Прошли первые огненные испытания прототипа Starship (Видео)
09:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:На этот раз все закончилось без взрывов, что должно позволить Маску продолжать работу над строительством полноценного звездолета.

В начале апреля космический корабль Starship SN3 не справился с криогенными нагрузками и взорвался. Однако уже на этой неделе прошли первые огненные испытания прототипа Starship SN4, который использовал один двигатель Raptor.

Вечером 5 мая Маск сообщил, что космический корабль Starship SN4 прошел испытание огнем. Все это время он оставался на Земле, подвергаясь воздействию высоких температур. Внутри звездолета находился перспективный двигатель Raptor, с которым Маск связывает большие надежды по покорению Луны и Марса, рассказывает Space.

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Следующие испытания должны продемонстрировать способность SN4 подниматься на высоту 150 метров. Независимо от результата, новый космический корабль не будет финальной версией. Уже сейчас на замену ему готовят SN5, который оснастят тремя двигателями Raptor. По замыслу инженеров, это позволит подняться на высоту 20 километров. В планах у Илона Маска значится звездолет Super Heavy, который будет работать на 31 двигателе Raptor.

По словам миллиардера, разрабатываемая ракета будет многоразовой, с вертикальными взлетом и посадкой. Каждый корабль сможет соврешить по несколько путешествий на Марс и Луну. О том, получится ли у Илона Маска задуманное, будет известно в 2024 году. Именно к этому сроку NASA планирует осуществить пилотируемый полет на Луну.

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Все по теме:

Космос, Наука, SpaceX, Илон Маск, Starship, Звездолет Илона Маска.
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