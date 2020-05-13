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Крошечный луноход Iris отправили в песочницу (Фото)

Крошечный луноход Iris отправили в песочницу (Фото)
02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Посмотрите, как крошечный луноход-кубсат CMU катается по песочнице. Скоро он окажется на Луне.

Ученые из Университета Карнеги-Меллона протестировали своего миниатюрного робота типа CMU, который будет отправлен на Луну в 2021 году. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на представителей НАСА.

Крошечный луноход Iris отправится на Луну на аппарате Peregrine компании Astrobotic, которая два года назад победила в конкурсе НАСА на разработку лучшей миссии по изучению Луны с небольшим бюджетом.

Первое тестирование Iris в условиях, приближенных к лунным, состоится летом 2020 года, а сейчас ученые занимаются анализом возможностей ровера в лаборатории — в большой песочнице.

Вес CMU составляет всего 1,8 кг, а габариты сопоставимы с небольшим тостером. При этом устройство станет первым ровером для изучения Луны, который будет собран только на территории США из американских деталей.

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В случае успеха миссии Iris ученые планируют масштабировать проект со сборкой роверов-кубсатов CMU. Они надеются, что смогут открыть новый рынок частных космических исследований в космосе благодаря небольшой стоимости подобных устройств.

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Луна, Робот, IRIS, Луноход.
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