"Экоспутник" Chollian-2B сделал свои первые фото

Новости науки:Южнокорейский спутник Chollian-2B предназначенный для мониторинга загрязнения воздуха.

Министерство науки и техники Южной Кореи обнародовало первые снимки геостационарного спутника Chollian-2B, предназначенного для мониторинга загрязнения воздуха. Об этом сообщает Yonhap.

"Южная Корея во вторник показала первые снимки, присланные спутником по мониторингу окружающей среды. На кадрах видны воды вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снимки были сделаны 23 марта и 21 апреля.

Первый корейский геостационарный спутник Chollian-2B, предназначенный для мониторинга загрязнения воздуха, был выведен на орбиту 18 февраля. Его стоимость составляет 316 миллионов долларов. Над его разработкой работали с 2011 года.

Сейчас спутник находится на расстоянии более 35786 км над экватором Земли. В течение следующих нескольких месяцев ученые будут работать над оптимизацией и калибровкой спутника, чтобы аппарат смог усовершенствовать качество фотографий.