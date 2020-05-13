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Астронавты NASA выполнят исторический полет на SpaceX Crew Dragon

Астронавты NASA выполнят исторический полет на SpaceX Crew Dragon
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости науки:Сейчас двое астронавтов NASA тренируются перед полетом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуг Херли в рамках миссии Demo-2 27 мая отправятся в полет с исторической стартовой площадки комплекса LС-39A во Флориде. Сделают они это на космическом корабле SpaceX Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Через день они должны будут пристыковаться к МКС. Эта миссия станет первым испытательным полетом космического корабля SpaceX с экипажем на борту. Ее продолжительность будет определена позже.

На видео, которое обнародовали в NASA, астронавты впервые показаны в тренировочных костюмах. Они находятся в симуляторе Crew Dragon, где демонстрируют сенсорное управление капсулой. Также они проходят тренировку в костюмах под водой.

Оба астронавта - ветераны космических полетов, оба начинали как военные пилоты и в 2000 году стали астронавтами NASA.

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Первый за 10 лет запуск астронавтов на МКС, который состоится на территории США, запланирован на 27 мая в 16:32 (23:32 по киевскому времени) со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди. Корабль SpaceX Crew Dragon на МКС доставит ракета Falcon 9.

Несмотря на пандемию коронавируса, космическое агентство решило не отменять запуск. Наблюдать за эпохальным событием можно будет в режиме онлайн. Отметим, миссия станет первым испытательным полетом космического корабля SpaceX с экипажем на борту.

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НАСА, Космос, SpaceX, SpaceX Crew Dragon.
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