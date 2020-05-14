Северный магнитный полюс Земли "уезжает" в Сибирь: исследователи нашли объяснение

Новости науки:Ученые разработали теорию, объясняющую движение северного магнитного полюс.

Ученые разработали теорию, объясняющую движение северного магнитного полюса. А точнее — он перемещается из Канады в Россию. Об этом исследователи пишут в своей статье в журнале Nature Geoscience.

Северный магнитный полюс Земли был впервые обнаружен исследователем по имени Джеймс Кларк Росс еще в 1830-х. В то время полюс находился на территории Нунавута в Канаде. С того времени ученые отслеживали его движение, которое до недавнего времени было очень медленным. Но затем, в 1990-х годах, полюс начал набирать скорость, двигаясь из Канады в сторону Сибири. Движение полюса вызывает изменения в навигационных системах и смартфонах, которые используют его местоположение в качестве координационного центра. Исследователи придумали, как они считают, объяснение причин движения полюса и того, почему оно начало двигаться быстрее.

Исследователи предполагают, что на границе ядра и мантии имеются две большие области отрицательного магнитного потока. Они также предполагают, что изменения потока расплавленного металла в ядре приводит к изменениям магнитного потока в "лепестках". Положение полюса определяется силой двух "лепестков" поля — когда один набирает силу, другой теряет ее, в результате чего полюс движется в сторону более сильного направления. Результатом является постоянное перетягивание каната между двумя долями. Таким образом, текущее движение происходит из-за того, что одна из долей набирает верх.

Исследователи разработали свою теорию после изучения спутниковых данных, собранных за 20 лет. После этого они создали модель, которая соответствовала историческому движению полюса, и использовали ее для предсказания будущего пути. Он показал, что полюс продолжит двигаться в направлении России в его нынешнем быстром темпе, а затем замедлится — в конечном итоге он останется в Сибири. Модель не смогла дать каких-либо оценок на более отдаленное будущее.