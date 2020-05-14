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"Огромный запас вирусов": экологи назвали место следующей пандемии

"Огромный запас вирусов": экологи назвали место следующей пандемии
16:25 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки:Амазония может стать крупнейшим источником новых вирусных инфекций.

Бразильский эколог Дэвид Лапола предупредил о том, что следующая пандемия может начаться из тропических лесов Амазонки. Об этом пишет Yahoo.

Исследователи говорят, что урбанизация диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний - болезней, передающихся от животных к человеку. Таких, как коронавирус, который, по мнению ученых, произошел от летучих мышей.

Лапола, который изучает влияние человеческой деятельности на будущее экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонке происходят те же процессы.

"Амазонка - это огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу", - сказал он.

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Самый большой в мире тропический лес исчезает с огромной скоростью. В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85 процентов и составила более 10 тысяч квадратных километров - площадь, равную размеру Ливана.

Как сообщал УНИАН, Бразилия сокращает усилия по борьбе с экологическими преступлениями на фоне вспышки COVID-19, несмотря на опасения экспертов, что снижение уровня защиты может привести к резкому увеличению вырубки лесов.

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Лес, Пандемия, Амазония, Вирусы.
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