Все дело в РНК: почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

Новости науки:МикроРНК, которая должна атаковать коронавирус, уменьшается с возрастом.

Это объясняет, почему пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями чаще переносят COVID-19 тяжелее и умирают, говорится в исследовании ученых из Центра здорового старения при Медицинском колледже Джорджии. Работа опубликована в журнале Aging and Disease.

МикроРНК — это короткие некодирующие РНК длиной около 22 нуклеотидов. Они играют важную роль в организме человека: при попадании вируса они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.

В новом исследовании ученые выяснили, что с возрастом численность микроРНК снижается — это напрямую влияет на способность организма бороться с вирусами, сильно снижая его защиту.

В своей работе ученые исследовали два вируса семейства SARS — возбудитель атипичной пневмонии в 2002 году и возбудитель COVID-19, который вызвал нынешнюю пандемию. Затем они изучили последовательность микроРНК, которая, по-видимому, атакует вирус.

Компьютерное моделирование на основе полученных данных позволило ученым обнаружить 848 микроРНК, нацеленных на геном SARS, и 873 микроРНК, которые нацелены на геном SARS-CoV-2.

На последовательности, борющиеся с SARS-CoV-2, оказывают влияния 72 биологических процесса — от производства молекул до иммунного ответа. Многие из них являются неконтролируемыми и фактически прекращаются с возрастом. Кроме того, влияние на них оказывают хронические заболевания.

По словам авторов исследования, уменьшением числа микроРНК в результате старения или хронических заболеваний можно объяснить более тяжелое течение COVID-19 у таких пациентов.