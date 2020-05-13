Наглядный пример: как COVID-19 может передаваться в ресторане (Видео)

Новости науки:Ученые из Японии показали пути передачи коронавируса в ресторане.

Японские эксперты по инфекционным заболеваниям из Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки и журналисты NHK провели эксперимент, чтобы показать, как вирус COVID-19 может передаваться в ресторане.

Об этом сообщает Science Alert.

"Теоретически все мы должны понимать, почему мытье рук, ношение масок и соблюдение здоровых гигиенических правил важны во время пандемии. Но ничто на самом деле не помогает понять суть дела так хорошо, как хорошая старомодная демонстрация", - говорится в публикации.

Как отмечается, японская компания общественного телерадиовещания NHK вместе с инфекционистами организовали фуршет для 10 человек. На руки одного из участников эксперимента, выступавшего в роли "зараженного", нанесли флуоресцентную краску. Мужчина сымитировал, что, якобы, кашлянул в руку, после чего начал свободно общаться с другими участниками. В течение 30 минут всем участникам предложили угоститься блюдами со шведского стола.

I want to see this same experiment but with nagashi-somen https://t.co/hptfwUwfzi — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020

После этого в помещении, где проводился эксперимент, включили специальный свет, при котором светится эта краска.

В ходе эксперимента выяснилось, что краска оказалась на руках всех десяти участников, а у троих из них она была на лице.

Как оказалось, краска распространилась через крышку контейнера с пищей, щипцы, которыми ее накладывают, и ручку емкости с напитком.

Благодаря эксперименту было продемонстрировано, как легко микробы могут распространяться через контактные и загрязненные поверхности.