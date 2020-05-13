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Среда, 13.05.2020
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Наглядный пример: как COVID-19 может передаваться в ресторане (Видео)

Наглядный пример: как COVID-19 может передаваться в ресторане (Видео)
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Японии показали пути передачи коронавируса в ресторане.

Японские эксперты по инфекционным заболеваниям из Медицинского факультета Университета Св. Марианны в Кавасаки и журналисты NHK провели эксперимент, чтобы показать, как вирус COVID-19 может передаваться в ресторане.

Об этом сообщает Science Alert.

"Теоретически все мы должны понимать, почему мытье рук, ношение масок и соблюдение здоровых гигиенических правил важны во время пандемии. Но ничто на самом деле не помогает понять суть дела так хорошо, как хорошая старомодная демонстрация", - говорится в публикации.

Как отмечается, японская компания общественного телерадиовещания NHK вместе с инфекционистами организовали фуршет для 10 человек. На руки одного из участников эксперимента, выступавшего в роли "зараженного", нанесли флуоресцентную краску. Мужчина сымитировал, что, якобы, кашлянул в руку, после чего начал свободно общаться с другими участниками. В течение 30 минут всем участникам предложили угоститься блюдами со шведского стола.

После этого в помещении, где проводился эксперимент, включили специальный свет, при котором светится эта краска.

В ходе эксперимента выяснилось, что краска оказалась на руках всех десяти участников, а у троих из них она была на лице.

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Как оказалось, краска распространилась через крышку контейнера с пищей, щипцы, которыми ее накладывают, и ручку емкости с напитком.

Благодаря эксперименту было продемонстрировано, как легко микробы могут распространяться через контактные и загрязненные поверхности.

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Исследование, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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