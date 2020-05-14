Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
Вторая волна COVID-19: в ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
В Киеве завтра заработают еще 33 продовольственные рынки
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
В память о Фредди Меркьюри: группа Queen запустит благотворительный онлайн-концерт
Queen откроет онлайн-доступ к концерту памяти Фредди Меркьюри (Видео)

Появилась самая детализированная 3D-модель вируса SARS-CoV-2 (Видео)

Появилась самая детализированная 3D-модель вируса SARS-CoV-2 (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: instagram

Новости науки:В студии биомедицинской визуализации Visual Science создана наиболее детальная и научно достоверная трехмерная модель вируса SARS-CoV-2 в атомном разрешении.

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов. Модель основана на новейших научных исследованиях структуры коронавирусов, а также на материалах, полученных экспертами-вирусологами.

Визуализация патогена создана в рамках проекта Virus Park ("Зоопарк вирусов"). Ранее в Visual Science уже создали детализированные модели ВИЧ, вируса гриппа A/H1N1, папилломавируса, а также возбудителей лихорадок Зика и Эбола. Для их отрисовки сотрудники студии использовали те же методы структурной биоинформатики, которые применяют при разработке лекарств.

Цветовая схема трехмерной модели отражает важную характеристику коронавируса. Яркими цветами показаны молекулы, которые кодируются вирусным геномом. Серый цвет соответствует структурам, позаимствованным у клетки-хозяина. "Таким образом, мы подчеркиваем паразитную и неавтономную природу вирусов", — пишут дизайнеры.

"Огромный запас вирусов": экологи назвали место следующей пандемии

Работу Visual Science высоко оценили многие маститые ученые. "Эти великолепные изображения позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов — сделать вирус, инфицирующий миллионы людей, практически осязаемым", — пишет Винсент Раканиелло, профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета в Нью-Йорке. "Мне нравится вариант, когда частица открыта и виден РНП (комплекс вирусной РНК с белками. — Прим. ред.) — это моя новая любимая модель SARS-CoV-2", — восхищается Джейсон Маклеллан из Университета штат Техас в Остине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

3D, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2, Visual Science.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
04 Пошел налево: очевидные признаки мужской измены
05 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Пандемия: в мире уже более 300 тыс человек погибли от COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь