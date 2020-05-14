Появилась самая детализированная 3D-модель вируса SARS-CoV-2 (Видео)

Новости науки:В студии биомедицинской визуализации Visual Science создана наиболее детальная и научно достоверная трехмерная модель вируса SARS-CoV-2 в атомном разрешении.

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов. Модель основана на новейших научных исследованиях структуры коронавирусов, а также на материалах, полученных экспертами-вирусологами.

Визуализация патогена создана в рамках проекта Virus Park ("Зоопарк вирусов"). Ранее в Visual Science уже создали детализированные модели ВИЧ, вируса гриппа A/H1N1, папилломавируса, а также возбудителей лихорадок Зика и Эбола. Для их отрисовки сотрудники студии использовали те же методы структурной биоинформатики, которые применяют при разработке лекарств.

Цветовая схема трехмерной модели отражает важную характеристику коронавируса. Яркими цветами показаны молекулы, которые кодируются вирусным геномом. Серый цвет соответствует структурам, позаимствованным у клетки-хозяина. "Таким образом, мы подчеркиваем паразитную и неавтономную природу вирусов", — пишут дизайнеры.

Работу Visual Science высоко оценили многие маститые ученые. "Эти великолепные изображения позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов — сделать вирус, инфицирующий миллионы людей, практически осязаемым", — пишет Винсент Раканиелло, профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета в Нью-Йорке. "Мне нравится вариант, когда частица открыта и виден РНП (комплекс вирусной РНК с белками. — Прим. ред.) — это моя новая любимая модель SARS-CoV-2", — восхищается Джейсон Маклеллан из Университета штат Техас в Остине.