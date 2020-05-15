Исследование: птицы не могут долго жить в агрессивной среде

Новости науки:Согласно новому исследованию, пернатые умирают молодыми в среде, которой обитает много хищников.

Птицы умирают молодыми, если вокруг агрессивная среда и много хищников, пишут ученые из Университета Шеффилда в своем новом исследовании. Оно опубликовано в Nature Communications.

Команда ученых изучила тысячи видов птиц, чтобы понять, почему у представителей разных семейств и видов так различается время, отведенное природой на созревание взрослой особи: условно говоря, от формирования оплодотворенной яйцеклетки до самостоятельного организма, способного выживать без помощи родителей. У птиц, к слову, это время сравнительно короче, нежели, например, у млекопитающих. Так, слонам на созревание особи требуется порядка 10 лет, а у воробья — порядка 10 дней.

На быстроту созревания вида у птиц влияет размер особи, безопасность места обитания и процесс воспитания птенцов. По мнению ученых, их исследование поможет понять, как изменение климата или разрушение мест обитания повлияет на продолжительность жизни птиц, в целом.

В исследовании ученые учли образ жизни птиц, факторы, влияющие на них со стороны окружающей среды, эволюционную историю и размер тела. По словам исследователей, все организмы сталкиваются с компромиссом между размножением и выживанием, но они решают эту проблему по-разному. Команда обнаружила, что виды птиц со стратегией "живи быстро, умри молодым" развиваются быстрее, что позволяет им максимизировать количество потомства, которое они могут произвести за то короткое время, которое у них есть.

Результаты показали, что птицам, которые размножаются и живут в более безопасных условиях с меньшим количеством хищников, обычно требуется больше времени для развития, возможно, поэтому они могут позволить себе тратить больше времени.

Они также обнаружили, что перелетные птицы развиваются намного быстрее, что может гарантировать, что они будут готовы вернуться в свои зимние места обитания в конце лета.

Как и ожидалось, более крупным птицам требуется больше времени для развития, но даже среди птиц схожего размера существуют различия во времени развития.

Доктор Крис Куни из Департамента наук о животных и растениях Университета Шеффилда и ведущий автор исследования заявил: "Время, необходимое для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка превратилась в взрослую особь, сильно различается в рамках всего животного царства. Например, против 10 лет у слонов, плодовой мухе требуется всего несколько дней.

"Это различие есть и у птиц. Например, развитие альбатросов от эмбриона до самостоятельной особи может занять почти год, а типичной британской садовой певчей птице требуется чуть больше месяца. Мы обнаружили, что определенные аспекты образа жизни вида и окружающая среда важны для объяснения того, как долго они развиваются", — добавляет Куни.

Доктор Никола Хеммингс, соавтор исследования из Университета Шеффилда, сказал: "Наши выводы могут оказаться решающими в понимании и даже предсказании того, как организмы могут реагировать при изменении условий, например, когда наш климат становится теплее, а среда обитания меняется".