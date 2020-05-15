Ученые ошибались насчет самого большого вулкана в мире

Новости науки:Гавайский вулкан признан самым горячим и большим на Земле, и это не Мауна-Лоа.

Используя современные технологии, команда вулканологов и океанологов определа, что Пухахону (Скалы Гарднер) самый большой и самый горячий щитовой вулкан на Земле.

Ученые-геологи всегда считали, что Мауна-Лоа — действующий вулкан на Большом острове Гавайи — самый большой в мире. Однако после обследования океанского дна вдоль подводной подветренной цепи вулканов, химического анализа горных пород и моделирования, исследовательская группа пришла к новому выводу.

Пухахону, что по‑гавайски означает "черепаха, всплывающая подышать", почти вдвое больше Мауна-Лоа.

Разница в размере: слева только Пухахону, справа сразу же 5 вулканов

В 1974 году ученые уже задумывались над тем, чтобы дать Пухахону звание самого большого щитового вулкана, однако это было основано на очень ограниченных данных наблюдений. Последующие исследования Гавайских островов пришли к выводу, что Мауна-Лоа был самым крупным вулканом, но они не включали в себя основание вулкана, которое находится ниже уровня моря. Новое комплексное исследование показывает, что все-таки Пухахону является самым крупным и горячим щитовым вулканом.

Это исследование подчеркивает, что Гавайские вулканы не только сейчас, но и в течение миллионов лет извергали самую горячую магму на Земле.