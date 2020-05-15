Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Ученые ошибались насчет самого большого вулкана в мире

Ученые ошибались насчет самого большого вулкана в мире
13:56 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Гавайский вулкан признан самым горячим и большим на Земле, и это не Мауна-Лоа.

Используя современные технологии, команда вулканологов и океанологов определа, что Пухахону (Скалы Гарднер) самый большой и самый горячий щитовой вулкан на Земле.

Ученые-геологи всегда считали, что Мауна-Лоа — действующий вулкан на Большом острове Гавайи — самый большой в мире. Однако после обследования океанского дна вдоль подводной подветренной цепи вулканов, химического анализа горных пород и моделирования, исследовательская группа пришла к новому выводу.

Пухахону, что по‑гавайски означает "черепаха, всплывающая подышать", почти вдвое больше Мауна-Лоа.

Разница в размере: слева только Пухахону, справа сразу же 5 вулканов

В 1974 году ученые уже задумывались над тем, чтобы дать Пухахону звание самого большого щитового вулкана, однако это было основано на очень ограниченных данных наблюдений. Последующие исследования Гавайских островов пришли к выводу, что Мауна-Лоа был самым крупным вулканом, но они не включали в себя основание вулкана, которое находится ниже уровня моря. Новое комплексное исследование показывает, что все-таки Пухахону является самым крупным и горячим щитовым вулканом.

Вулкан постоянно питают потоки магмы: геологи нащупали пульс спящего супервулкана

Это исследование подчеркивает, что Гавайские вулканы не только сейчас, но и в течение миллионов лет извергали самую горячую магму на Земле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вулкан, Мауна-Лоа, Пухахону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Еврокомиссия: Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь