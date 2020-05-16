Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях
В Украине выздоровело рекордное количество больных за сутки: ситуация в областях
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Фенербахче летом хочет переманить лидера Шахтера
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

В Сети появились фотографии уникальной "галактики-бабочки"

Смотрите фото (3)
В Сети появились фотографии уникальной "галактики-бабочки"
12:21 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Эти потрясающие фотографии были сделаны с помощью телескопа MeerKAT с 64 антеннами, расположенного в Южной Африке.

Команда американских и южноафриканских исследователей опубликовала на редкость подробные изображения самой большой из известных "радиогалактик" Х-образной формы — PKS 2014−55.

Работу провела международная исследовательская группа во главе с Биллом Коттоном из Национальной радиоастрономической обсерватории США. Странная форма галактики обусловлена двумя парами гигантских "лепестков", состоящих из струй раскаленных потоков электронов. Они вырываются наружу из свехмассивной черной дыры в самом сердце этой галактики.

Эти лепестки испускают электромагнитное излучение в форме радиоволн, которые на Земле можно обнаружить только с помощью мощных радиотелескопов. Если бы мы могли видеть эти радиоволны, то для наблюдателя с Земли Х-образная галактика была примерно того же размера, что и луна.

Обычно у так называемых "радиогалактик" только одна пара "лепестков". Эти потоки электронов постепенно расширяются, достигая почти скорости света. Сначала они движутся по прямой линии, но по мере распространения сталкиваются с другими объектами и полями, отчего приобретают сложную и замысловатую форму:

На спутнике Юпитера возможно существование мощных гейзеров

Однако обычно черная дыра излучает лишь два потока, в то время как PKS 2014−55 похожа на букву Х, каждая ножка которой — это отдельный поток:

Оказалось, что весь секрет кроется в необычных свойствах самой черной дыры в центре галактики. Два больших "лепестка" — это потоки электронов, извергаемых в космическое пространство. Два малых — это струи раскаленного вещества, которые притягивает дыра в ходе этого процесса. В результате эта колоссальная космическая структура охватывает не менее пяти миллионов световых лет, что в 20 раз больше Млечного Пути.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Галактика, Галактики-бабочки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
В мире выявили почти 100 тысяч новых заражений COVID-19
16 мая - в Украине отмечается День Европы
16 мая - в Украине отмечается День Европы
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
В Украине вновь увеличился прирост COVID-19
Астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца мая 2020 года
Астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь