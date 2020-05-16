В Сети появились фотографии уникальной "галактики-бабочки"

Новости науки:Эти потрясающие фотографии были сделаны с помощью телескопа MeerKAT с 64 антеннами, расположенного в Южной Африке.

Команда американских и южноафриканских исследователей опубликовала на редкость подробные изображения самой большой из известных "радиогалактик" Х-образной формы — PKS 2014−55.

Работу провела международная исследовательская группа во главе с Биллом Коттоном из Национальной радиоастрономической обсерватории США. Странная форма галактики обусловлена двумя парами гигантских "лепестков", состоящих из струй раскаленных потоков электронов. Они вырываются наружу из свехмассивной черной дыры в самом сердце этой галактики.

Эти лепестки испускают электромагнитное излучение в форме радиоволн, которые на Земле можно обнаружить только с помощью мощных радиотелескопов. Если бы мы могли видеть эти радиоволны, то для наблюдателя с Земли Х-образная галактика была примерно того же размера, что и луна.

Обычно у так называемых "радиогалактик" только одна пара "лепестков". Эти потоки электронов постепенно расширяются, достигая почти скорости света. Сначала они движутся по прямой линии, но по мере распространения сталкиваются с другими объектами и полями, отчего приобретают сложную и замысловатую форму:

Однако обычно черная дыра излучает лишь два потока, в то время как PKS 2014−55 похожа на букву Х, каждая ножка которой — это отдельный поток:

Оказалось, что весь секрет кроется в необычных свойствах самой черной дыры в центре галактики. Два больших "лепестка" — это потоки электронов, извергаемых в космическое пространство. Два малых — это струи раскаленного вещества, которые притягивает дыра в ходе этого процесса. В результате эта колоссальная космическая структура охватывает не менее пяти миллионов световых лет, что в 20 раз больше Млечного Пути.