NASA показала новый впечатляющий снимок Юпитера

Новости науки:"Юнона" сделала снимок, находясь на расстоянии 25 120 километров от пика облаков Юпитера.

Станция "Юнона" передала на Землю новый впечатляющий снимок Юпитера.

Как сообщает NASA, станция сделала снимок во время сближения с планетой 17 февраля.

Наиболее примечательны на этом снимке длинные тонкие полосы. "Юнона" наблюдает за ними с момента прибытия к Юпитеру в 2016 году. Эти полосы формируют частицы тумана, которые пролетают над облаками. Точные причины и механизм возникновения таких объектов ученым пока неизвестны.

По бокам от области появления дымки находятся два турбулентных потока, поэтому некоторые исследователи считают, что дымка может быть связана с их воздействием.

Напомним: "Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.