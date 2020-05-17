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Похолодание 4200 лет назад стало "триггером" к распространению риса

Похолодание 4200 лет назад стало "триггером" к распространению риса
17:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Изменение климата на нашей планете, которое произошло около 4200 лет назад, привело к глобальному похолоданию. Эти климатические изменения стали причиной миграции риса.

На протяжении всей цивилизованной истории человечества рис выступал одним из главных источников пищи. Это значение он сохранил и сейчас, являясь ключевой культурой более чем для половины жителей Земли. Считается, что его возделывание началось еще 9000 лет назад, в долине реки Янцзы, и затем распространилось на запад - вплоть до Ближнего Востока и Африки, а затем и Америки, - а также на восток, до Японии и тропических островов Тихого океана.

Ученые проследили за этим движением, используя новые данные секвенирования полных геномов более чем для 1400 существующих сегодня сортов риса, оценив время их появления и ареал культивации. Оказалось, ключевым "триггером", запустившим распространение риса, стала климатическая катастрофа XII столетия до нашей эры. Об этом Майкл Пуругганан (Michael Purugganan) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

Тысячелетиями возделывание риса ограничивалось Китаем, где выращивали различные сорта круглозерной "японики". Однако около 2200 года до нашей эры на планете произошли глобальное похолодание и серия жестоких засух, что привело к гибели многих древних сообществ, включая египетское Древнее царство и Аккадскую империю. "Резкие климатические изменения заставили растения, включая окультуренные, быстро адаптироваться", - подчеркивают ученые.

Распространение риса японика начиная с климатической катастрофы около 4200 лет назад

По данным Пуругганана и его соавторов, именно в этот период стали появляться новые разновидности "японики", приспособленные к возделыванию и в более умеренном, и в более жарком климате. Эти сорта распространились до севера Китая, в Корею и Японию, а также в южные страны. Около 2500 лет назад "японика" достигла Юго-Западной Азии, где быстро диверсифицировала рядом новых тропических сортов.

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История "индики" развивалась позднее. Доместикация длиннозерной разновидности произошла около 4000 лет назад, в низовьях долины Ганга. Лишь около 2000 лет назад с развитием глобальных торговых сетей она распространилась до Китая. "Данные геномики дали нам базовую модель о том, где и когда, в каких частях Азии появлялся рис, - говорят авторы работы. - Археология указала на места его возделывания, а климатическое моделирование обеспечило экологический контекст всего происходящего".

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История, Археология, Рис, Климат.
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