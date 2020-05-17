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США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)

США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
21:41 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Скриншот

Новости науки:Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на орбиту Земли с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США.

На орбиту Земли в это воскресенье удачно запустили беспилотный шаттл X-37B Космического командования ВВС США. Об этом сообщает компания-оператор United Launch Alliance

"Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на земную орбиту с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США", - говорится в сообщении.

Трансляция запуска, который состоялся с мыса Канаверал во Флориде в 15:14 по киевскому времени, доступна на YouTube.

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Большая часть экспериментов, которые должен провести космолет, засекречена.

Старт должен был состояться в субботу, 16 мая, но был отложен на сутки из-за непогоды в районе космодрома.

Как известно, экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B разрабатывался компанией Boeing совместно с NASA с 1999 года в интересах ВВС США. Впервые космоплан запущен на орбиту в апреле 2010 года, после чего его запускали еще четыре раза. Официально цель одной из миссий с участием X-37B не разглашается, но предполагается, что они будут использоваться в том числе и для разведки.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного проверять чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

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Согласно официальной информации Пентагона, в интересах научно-исследовательской лаборатории ВМС США на борту X-37B будет проведен эксперимент по превращению солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующим изучением возможности ее передачи на Землю.

Похожие технологии могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотных летательных аппаратов и продлевать срок службы спутников, а также оказывать поддержку действиям формирований вооруженных сил в отдаленных районах на Земле.

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США, Шаттл, ВВС США, Запуск, Атлас V, 17 мая, Космические силы США.
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