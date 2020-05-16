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NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System
NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System

NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System

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NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System
16:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Первый запуск разрабатываемой в США ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) перенесён на конец 2021 года.

По словам помощника заместителя директора NASA Тома Уитмайера, первый старт носителя сверхтяжелого класса Space Launch System (SLS) должен состояться в конце 2021 года.

Новый перенос вызван пандемией коронавируса и связанной с ней приостановкой работ над ключевыми элементами программы Artemis - ракетой SLS и космическим кораблем Orion.

Напомним, в рамках миссии Artemis 1 планируют беспилотный облет этим аппаратом спутника Земли. Первый пилотируемый облет Луны выполнят в рамках второй миссии - Artemis 2. Задачу высадки человека на лунную поверхность должны реализовать во время третьего этапа программы.

Главная ступень ракеты SLS

NASA пересмотрит программу создания лунной орбитальной станции Lunar Gateway

Ранее первый полет SLS и начало реализации программы Artemis не раз переносили. Так, в октябре прошлого года в NASA надеялись запустить ракету в середине 2021-го, а потом старт сдвинули на "примерно вторую половину" следующего года.

Space Launch System

При этом изначально первый запуск Space Launch System хотели провести еще в 2017 году: ранее, впрочем, у космического ведомства США не было столь амбициозных планов по поводу спутника нашей планеты, так что необходимость создания сверхтяжелого носителя не стояла столь остро.

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США, НАСА, Луна, Space Launch System, Том Уитмейер.
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