NASA перенесло первый запуск ракеты-носителя Space Launch System

По словам помощника заместителя директора NASA Тома Уитмайера, первый старт носителя сверхтяжелого класса Space Launch System (SLS) должен состояться в конце 2021 года.
Новый перенос вызван пандемией коронавируса и связанной с ней приостановкой работ над ключевыми элементами программы Artemis - ракетой SLS и космическим кораблем Orion.
Напомним, в рамках миссии Artemis 1 планируют беспилотный облет этим аппаратом спутника Земли. Первый пилотируемый облет Луны выполнят в рамках второй миссии - Artemis 2. Задачу высадки человека на лунную поверхность должны реализовать во время третьего этапа программы.
Главная ступень ракеты SLS
Ранее первый полет SLS и начало реализации программы Artemis не раз переносили. Так, в октябре прошлого года в NASA надеялись запустить ракету в середине 2021-го, а потом старт сдвинули на "примерно вторую половину" следующего года.
Space Launch System
При этом изначально первый запуск Space Launch System хотели провести еще в 2017 году: ранее, впрочем, у космического ведомства США не было столь амбициозных планов по поводу спутника нашей планеты, так что необходимость создания сверхтяжелого носителя не стояла столь остро.