NASA пересмотрит программу создания лунной орбитальной станции Lunar Gateway

Новости науки:Космическое ведомство США решило в рамках снижения затрат и уменьшения технических рисков пересмотреть план запуска ключевых элементов космической станции Lunar Gateway.

Как заявил заместитель главы NASA по программам пилотируемых полетов Даг Ловерро, в космическом ведомстве хотят решительно пересмотреть программу строительства лунной орбитальной станции. Самым существенным изменением стал новый план запуска начальных элементов. Вместо того, чтобы запускать первые два модуля — Power and Propulsion Element (PPE) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) — отдельно и провести их стыковку на орбите Луны, теперь их намерены интегрировать в единый комплекс на земле и запустить на одной ракете.

"Это одновременно и снижение риска, но, что более важно, это огромное сокращение расходов для нас", — заявил Ловерро. Схожей точки зрения придерживается Дэн Хартман, руководитель программы Gateway. По его словам, новая схема устраняет потребность в сервисном модуле для HALO, который ранее был необходим для проведения стыковки элементов на орбите Луны.

Обновленный план предполагает запуск комбинированного "ядра" станции в 2023 году. Американское космическое ведомство уже опубликовало предварительный запрос предложений для будущего запуска и рассчитывает подписать контракт в этом году.

Концепция станции на март 2019

Хартман отметил, что уже есть один потенциальный исполнитель, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. По мнению экспертов, речь может идти о компании SpaceX и ее новой сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, которая уже введена в эксплуатацию. Напомним, свой первый испытательный запуск Falcon Heavy выполнила 6 февраля 2018 года: тогда в качестве полезной нагрузки выступил электромобиль Tesla Roadster. Всего на счету у носителя три запуска, все удачные.

Falcon Heavy

Орбитальная станция Lunar Gateway — важный элемент программы Artemis, предполагающей возвращение американцев ну Луну. Ранее, напомним, космическое ведомство выбрало две первые научные программы, которые реализуют на станции. Один из экспериментов направлен на изучение солнечного ветра, в то время как второй призван найти ответы на вопросы, связанные с радиацией на орбите спутника.

Стоит отметить, что далеко не все специалисты разделяют идею создания лунной орбитальной станции. Ряд экспертов полагает, что реализовать полеты к Луне можно и без нее. Другие говорят, что сама по себе идея высадки на спутник лишь отвлекает от более амбициозной цели — высадки человека на поверхности Красной планеты.