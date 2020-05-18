Китайский зонд "Чанъэ-4" провел 500 земных дней на обратной стороне Луны

Новости науки:Зонд "Чанъэ-4" переходит в спящий режим во время лунной ночи из-за отсутствия солнечной энергии.

Китайский зонд "Чанъэ-4" уже провел 500 земных дней на обратной стороне Луны, проводя научные исследования этой территории.

Посадочный модуль и луноход зонда "Чанъэ-4" возобновили работу на 18-й лунный день на обратной стороне Луны после "сна" в лунную ночь, отметили ученые.

По сообщению Центра лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении CNSA, посадочный модуль зонда "проснулся" в воскресенье в 03:25 по пекинскому времени, а луноход возобновил работу в субботу в 11:53. Оба аппарата работают в нормальном режиме.

Лунные сутки длятся почти две недели на Земле.

Китайский зонд "Чанъэ-4", запущенный 8 декабря 2018 года, совершил первую в мире мягкую посадку в районе кратера Фон Карман бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

В научные задачи зонда входят низкочастотные радиоастрономические наблюдения, съемки рельефа, определение минерального состава и структуры лунной поверхности, измерение нейтронного излучения и нейтральных атомов. Зонд оснащен четырьмя полезными нагрузками, разработанными Нидерландами, Германией, Швецией и Саудовской Аравией.

Добавим, в январе 2020 года китайский зонд прислал новый снимок обратной стороны Луны. Данные на Землю были переданы с помощью уникального спутника-ретранслятора "Цюэцяо", поскольку отсылать данные напрямую мешает сам спутник Земли.

Изображения были сделаны в течение 12 лунных дней, каждый из которых составляет около двух недель по земному времени. Только в течение лунного дня миссия находится под постоянным солнечным светом, необходимым для его операций на солнечной энергии. Затем инструменты выключаются в течение двухнедельной ночи. За земной год Луна проходит примерно 12 таких циклов, то есть китайские ученые собрали архив за год.

До сих пор луноход двигался по извилистой тропе чуть более 350 метров через 180-километровый кратер в бассейне Южного полюса-Айткена. Пока он идет, он фотографирует панорамные виды и скальные образования на ранее неисследованной обратной стороне Луны.

Обилие данных может пролить некоторый свет не только на историю Луны, но и на историю самой Солнечной системы. Спутник-ретранслятор необходим, потому что Луна блокирует электромагнитное излучение. Спутник находится в точке Лагранжа. "Цюэцяо" также проводит эксперимент по обнаружению низкочастотных сигналов из дальнего космоса.