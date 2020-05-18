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В семь раз тяжелее Земли: описан эксцентричный горячий Нептун

В семь раз тяжелее Земли: описан эксцентричный горячий Нептун
17:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы предполагают, что небесное тело зародилось не внутри своей системы.

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики исследовали эволюцию горячего Нептуна K2-25, транзитной экзопланеты с орбитальным периодом всего 3,48 дня. Ее предполагаемая масса приблизительно равна семи массам Земли.

Преимущество К2-25 заключается в том, что он находится в молодом звездном скоплении, возраст которого составляет около 650 миллионов лет. Зная этот возраст, ученые планируют детальнее установить свойства небесного тела и изучить эволюцию его происхождения.

Также команда проанализировала двадцать два непоследовательных транзита планеты, полученные с помощью наземных обсерваторий MEarth, камеры миссии IRAC/Spitzer и миссии Kepler, моделируя каждый из транзитов отдельно, прежде чем объединять выводы. По их оценкам, период времени, в течение которого орбита станет круговой после миграции, составляет около 410 млн лет, что примерно соответствует возрасту системы.

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Ученые искали свидетельства наличия других планет в системе, однако пока не смогли их найти. Исследователи планируют продолжать свои наблюдения и выяснить остальные свойства небесного тела и звездного скопления вокруг него. Пока все данные согласуются с тем, что Нептун зародился вне своей нынешней системы.

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Все по теме:

Космос, Наука, Экзопланета, Планеты, Нептун K2-25.
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