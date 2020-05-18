Минимум в пять раз мощнее: ученые начали изучать штормы на Юпитере

Новости науки:Эти природные явления на Юпитере оказались намного мощнее, чем на Земле.

Штормы на Юпитере вызывают одни из самых мощных ветров, которые можно наблюдать в любой точке Солнечной системы. Новые данные обсерватории "Джемини" на Гавайях, космического телескопа "Хаббл" и космического корабля "Джуно" позволили изучить их подробнее.

Ученые отмечают, что штормы на Юпитере могут достигать 65 км в высоту — в среднем это в пять раз больше, чем эти же природные явления на Земле. Молнии от этих штормов в три раза мощнее, чем на Земле. При этом молния на Юпитере производит как видимый свет, так и радиоволны.

Новые данные исследователи получают раз в 53 дня — в этот момент космический корабль "Юнона", находящийся на орбите Юпитера, опускается низко над планетой. На этих высотах можно исследовать виды радиосигналов, генерируемых штормами на Юпитере.

К примеру, наблюдения трех обсерваторий позволяют предположить, что вспышки молний на Юпитере являются результатом взаимодействия между тремя типами облаков. Это глубокие облака, состоящие из воды, облака, образующиеся в результате подъема воздуха и облака, который образуются в результате того, что сухой воздух попадает в глубину атмосферы.

"Самая большая концентрация молнии, которую зафиксировал "Джуно", была вызвана вихревой бурей. На фотографиях можно наблюдать сразу несколько типов облаков", — отмечают исследователи.