Ломают стереотипы: змеи умеют формировать стабильные социальные связи

Новости науки:Эти пресмыкающиеся склонны формировать тесные группы от трех до восьми особей - и, разлучаясь на некоторое время, неизменно возвращаться к своим товарищам.

Подвязочные змеи, также известные как садовые ужи, — одни из самых распространенных змей в Северной Америке. Помимо этого, они встречаются в Канаде, Мексике и всей Центральной Америке. Обитают эти неядовитые пресмыкающиеся преимущественно в равнинных районах, предпочитая влажную местность. Зачастую их можно заметить скользящими вдоль газонов или между скал.

Большинство из нас считают змей холодными и одинокими существами, безразличными к другим. Однако исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, опровергает этот стереотип. Ученые из США и Канады рассматривали поведение 40 подвязочных змей: 30 из них отловили в дикой природе, а десять изначально содержались в неволе и были приобретены у заводчика. Так исследователи выяснили, что змеи проявляют склонность не только к формированию сообществ, но и после вынужденной разлуки всегда возвращаются к своей изначальной группе.

"Социальное поведение рептилий в целом — и змей в частности — сложнее и, вероятно, значимее, чем мы думали", — говорит Элизабет Пеннис, эколог из Университета Флориды.

Руководитель исследования и поведенческий эколог Морган Скиннер из Университета Уилфрида Лорье (Канада) поместил по десять змей в огороженные вольеры площадью около восьми метров каждый. Там располагались по четыре пластиковых ящика, в которых змеи могли спрятаться, поэтому, чтобы найти убежище, им нужно было сгруппироваться. Для простоты идентификации всех змей пометили разными узорами из точек. Затем животных фотографировали каждые пять секунд на протяжении восьми дней, тем самым отслеживая их передвижения. Два раза в день ученые записывали, какие группы эти пресмыкающиеся формировали.

Результаты показали, что змеи образовывали группы от трех до восьми особей. Тогда ученые решили усложнить задачу: они вытащили змей из коробок, очистили вольер от запахов и следов животных — и поместили их обратно в разные места вокруг коробок. Снимки показали, что животные упорно возвращались в ту группу, в которой они изначально находились. "Все животные, даже змеи, должны взаимодействовать с другими, — отмечает Скиннер. — Как и мы, они ищут социальные контакты и выбирают, с кем общаться".

Кроме того, авторы статьи провели "личностные тесты", оценив смелость или застенчивость змей, помещая их на некоторое время в вольеры поодиночке. Как оказалось, смелым змеям потребовалось некоторое время, чтобы осмотреться по сторонам, обнюхать все вокруг, в то время как застенчивые предпочитали сразу заползать в коробки, оставаться внутри них и не выходить наружу. Между тем, находясь в составе группы, они действовали сообща: входя или выходя из укрытия одновременно, независимо от "типа личности" — возможно, такая стратегия помогает змеям оставаться в безопасности в дикой природе.