Появились четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды

Новости науки:Свежие наблюдения за системой PDS 70 были проведены с помощью нового вихревого коронографа и инфракрасной камеры, установленных на телескопе Keck II в гавайской обсерватории W. M. Keck.

Модернизация телескопа Keck II позволила получить прямые и четкие изображения системы PDS 70, в которой продолжается формирование новорожденных планет.

Оранжевый карлик PDS 70 находится в созвездии Центавра, примерно в 370 световых годах от Земли. Это исключительно молодая звезда, возраст которой оценивается примерно в 10 миллионов лет, и ее окружает протопланетный диск, в котором продолжается рост будущих планет.

Астрономы наблюдают за системой PDS 70 с большим интересом, и телескоп VLT Южной европейской обсерватории (ESO) уже получил прямые снимки формирующихся в ней газовых гигантов PDS 70b и PDS 70с.

Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70. Статья Джейсона Вана (Jason Wang) и его коллег опубликована в The Astronomical Journal.

"Когда эти протопланеты были впервые сняты, сохранялось некоторое сомнение, — пояснил Ван в интервью для пресс-службы обсерватории. — Зародыши планет формируются из газа и пыли вокруг звезды. Это вещество аккрецирует на протопланету, формируя вокруг нечто вроде дымовой завесы, из-за которой на изображении ее бывает трудно различить на фоне диска". Модернизированный телескоп Keck II позволил провести такую работу и четко выделить PDS 70b и PDS 70с на снимке системы.

"Мы знаем, что диск должен выглядеть как симметричное кольцо вокруг звезды, а планета должна выглядеть как точка на нем, — добавляет Джейсон Ван. — Так что, даже если кажется, что планета сидит сверху этого диска, как это видно на примере PDS 70c, мы все равно можем предсказать, как он должен выглядеть в ее окрестностях, и учитывать этот сигнал".