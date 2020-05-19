Телескопы нового поколения смогут искать жизнь на экзопланетах

Новости науки:Ученые создали климатический декодер - он поможет искать жизнь на экзопланетах.

Экзопланеты — это планеты, находящиеся вне Солнечной системы. На сегодняшний день ученым известно о существовании тысяч таких объектов и по крайней мере на части их них может существовать жизнь.

Сейчас ученые пытаются определить, насколько существующий на экзопланетах климат подходит для жизни в земном понимании фактически вручную. Этот процесс занимает много времени — при этом в ближайшее время астрономы планируют запустить телескопы нового поколения, которые на порядок увеличат число известных науке экзопланет.

Для того, чтобы автоматизировать определение климата экзопланет, исследователи создали климатический декодер. В его основе лежит комбинация деталей цвета поверхности планеты и света от звезды-хозяина для расчета климата на ней.

Например, каменистая черная базальтовая планета хорошо поглощает свет и будет очень горячей, но если добавить на ее поверхность песок или облака в атмосферу, она остынет.

В зависимости от типа звезды и основного цвета экзопланеты — или отражающего альбедо — цвет планеты может смягчить часть энергии, выделяемой звездой. Это позволяет нам определить, есть ли в атмосфере облака и как устроена ее поверхность, и в конечном счете определить ее климат - Джек Мэдден, ведущий автор исследования.